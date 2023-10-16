سعر الدولار في مصر.. استقرار في البنوك الرسمية وارتفاع غير مسبوق في السوق الموازية



شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 16-10-2023 في البنوك المصریة، استقرارا ملحوظاً خلال بداية التعاملات، وجاء سعر الشراء بالنسبة للأعلى في البنوك بـ30.90 جنيه والأقل بـ30.75 جنيه، بينما يتراوح سعر البيع بين 30.96 جنيه و30.85 جنيه، وذلك بحسب بيانات أسعار العملات في البنوك المصرية عبر المواقع الرسمية.



في حين يواصل سعر الدولار تحقيق أرقام قياسية في السوق الموازية حيث بلغ سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم

مستوى 42.00 جنيها للشراء و 42.30 جنيها للبيع.



وعن سعر الدولار اليوم الاثنين 16-10-2023 في البنوك المصریة، نرصدها في السطور التالية، لعدد من البنوك المصرية وفق صحيفة الوطن.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بـ30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بالنسبة للشراء 30.73 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر، يأتي نفس قيمة البنك الأهلي المصري الشراء بـ30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسعر الدولار في بنك القاهرة، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، الشراء بـ30.90 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بالنسبة للشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ويأتي سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.



في حين يواصل سعر الدولار تحقيق أرقام قياسية في السوق الموازية حيث بلغ سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم

مستوى 42.00 جنيها للشراء و 42.30 جنيها للبيع.



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