يحقق مكاسب طائلة.. الصين تكتشف عنصراً أرضياً نادراً لا مثيل له

نجحت الصين في اكتشاف "نيوبوباوتيت" (niobobaotite)، الذي يحتوي على النيوبيوم والباريوم والتيتانيوم والحديد والكلوريد وهو عنصر نادر لم يسبق

له مثيل يحتوي على عنصر أرضي نادر مطلوب لخصائصه فائقة التوصيل وسيحقق مكاسب طائلة للصين.

ويعد الخام أو الخامة (Ore)‏ عبارة عن نوع من الصخور الحاوية على المعادن التي تكون حاوية في تركيبها على الفلزات. وبعد استخراج الخام يجب معالجته للحصول على المعدن أو العنصر المطلوب وفق روسيا اليوم.

وذكرت صحيفة South China Morning Post أن الخام، المسمى "نيوبوباوتيت" (niobobaotite)، يحتوي من النيوبيوم والباريوم والتيتانيوم والحديد والكلوريد.

ووفقا للعلماء، فإن النيوبيوم هو المكون الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الخام المكتشف، كونه يحظى بتقدير كبير في صناعة الصلب لقوته، كما أنه يحتوي على خصائص فائقة التوصيل.

ويستخدم هذا المعدن ذو اللون الرمادي الفاتح حاليا في الغالب في إنتاج الفولاذ، والذي يتم تقويته دون إضافة وزن كبير. ويستخدم النيوبيوم أيضا في صناعة السبائك الأخرى (المواد المصنوعة من خليط من المعادن) ويمكن العثور عليه في مسرعات الجسيمات وغيرها من المعدات العلمية المتقدمة لأنه موصل فائق في درجات الحرارة المنخفضة، وفقا للجمعية الملكية للكيمياء.



وعثر على النيوبوباوتيت في رواسب خام بيان أوبو في مدينة باوتو في منغوليا الداخلية في 3 أكتوبر. ويعد الخام الأسود-البني النوع السابع عشر الجديد الذي يتم العثور عليه في الرواسب وواحد من 150 معدنا جديدا عثر عليها في المنطقة، وفقا لما ذكره موقع "ساينس ديلي"، نقلا عن الشركة النووية الوطنية الصينية (CNNC).

وقد يكون هذا الاكتشاف مكسبا غير متوقع للصين، التي تستورد حاليا 95% من احتياجاتها من النيوبيوم، وفقا لصحيفة South China Morning Post.

وقال أنطونيو كاسترو نيتو، أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة سنغافورة الوطنية، للصحيفة: "اعتمادا على حجم ونوعية هذا النيوبيوم، يمكن أن يجعل الصين مكتفية ذاتيا".

وتعد البرازيل أكبر مورد في العالم للمعدن الأرضي النادر، وتأتي كندا في المرتبة الثانية بفارق كبير.

وقد يكون الطلب على المعدن أكبر أيضا في المستقبل، حيث يعمل العلماء على تطوير بطاريات النيوبيوم الليثيوم والنيوبيوم الغرافين.

وبحسب شركة S&P Global، يمكن لهذه البطاريات أن تقلل من مخاطر الحرائق عند استخدامها مع الليثيوم. ويتم أيضا شحن بطاريات الليثيوم والنيوبيوم بشكل أسرع ويمكن إعادة شحنها أكثر من بطاريات الليثيوم التقليدية.



