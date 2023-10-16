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كوريا الشمالية تستنكر اعتزام اليابان الإسراع في شراء صواريخ أمريكية

10/16/2023 2:20:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استنكرت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، تحرك اليابان نحو الإسراع في الحصول المزمع على صواريخ توماهوك من الولايات المتحدة، ووصفته بأنه خيار متغطرس، محذرة من أنه سيزيد من التوترات الإقليمية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا قال، في وقت سابق من هذا الشهر، إن طوكيو تهدف إلى شراء الصواريخ في وقت مبكر من السنة المالية 2025، أي قبل عام من الموعد المقرر، وذلك بعد محادثات مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، في واشنطن.

وقال في وقت لاحق، إن اليابان تعيد النظر أيضاً في تسريع نشر صواريخها طويلة المدى محلية الصنع. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أنّ خيار اليابان المتغطرس سيخلق تحديات جديدة لأمنها وسيؤدي إلى تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.

وأضافت الوكالة: "يجب على اليابان ألا تتصرف بشكل متسرع"، مؤكدة أن القوات المسلحة الكورية الشمالية تراقب عن كثب كل تحركات اليابان، للدفاع عن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها.


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