كوريا الشمالية تستنكر اعتزام اليابان الإسراع في شراء صواريخ أمريكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
استنكرت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، تحرك اليابان نحو الإسراع في الحصول المزمع على صواريخ توماهوك من الولايات المتحدة، ووصفته بأنه خيار متغطرس، محذرة من أنه سيزيد من التوترات الإقليمية.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا قال، في وقت سابق من هذا الشهر، إن طوكيو تهدف إلى شراء الصواريخ في وقت مبكر من السنة المالية 2025، أي قبل عام من الموعد المقرر، وذلك بعد محادثات مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، في واشنطن.
وقال في وقت لاحق، إن اليابان تعيد النظر أيضاً في تسريع نشر صواريخها طويلة المدى محلية الصنع. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أنّ خيار اليابان المتغطرس سيخلق تحديات جديدة لأمنها وسيؤدي إلى تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.
وأضافت الوكالة: "يجب على اليابان ألا تتصرف بشكل متسرع"، مؤكدة أن القوات المسلحة الكورية الشمالية تراقب عن كثب كل تحركات اليابان، للدفاع عن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها.
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