تعيين سونغ كاي رئيسا للاتحاد الصيني لكرة القدم



قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين إن سونغ كاي عين رئيسا جديدا للاتحاد الصيني لكرة القدم.

وأضافت الوكالة الرسمية أن سون وين ويوان يونغشينغ ويانغ شو وشو جيرين عينوا نوابا للرئيس الجديد لاتحاد اللعبة الشعبية في البلاد.

ويعمل سونغ البالغ من العمر 58 عاما، رئيس إدارة الرياضة في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين، نائبا لرئيس المجموعة التحضيرية لانتخابات الاتحاد الصيني لكرة القدم منذ يونيو.

وقال سونغ "سنبذل قصارى جهدنا لبناء

اتحاد أكثر اتحادًا وأكثر جدية وأكثر انفتاحًا وأكثر شفافية وأكثر شجاعة في المستقبل".

وتم انتخاب سون وين ويوان يونغ تشينغ ويانغ شو وشو جيريين نوابا لرئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم، وكانت أسطورة كرة القدم الصينية للسيدات سون هي نائب الرئيس الوحيد الذي بقي في منصبها منذ مؤتمر العضوية الحادية عشرة.

ويتمتع يوان البالغ من العمر 50 عاما، والذي تم تعيينه أيضا أمينا عاما للاتحاد الصيني لكرة السلة، بخبرة سابقة في العمل في الاتحاد الصيني لكرة السلة. ويتولى يانغ، وهو أيضا رئيس الاتحاد الصيني للكرة اللينة، مهمة الإشراف على بطولات الدوري الصينية للمحترفين في المستقبل.



بالإضافة إلى الرئيس ونواب الرئيس، تضم اللجنة التنفيذية الجديدة المكونة من 20 عضواً ، نجمة كرة القدم للسيدات وانغ شوانغ، وكابتن فريق كرة القدم للرجال السابق تشنغ تشي، وممثلين عن أندية الدوري الصيني الممتاز (CSL)، والمدارس، وكرة القدم المحلية. الاتحادات والقطاعات الأخرى المتعلقة بكرة القدم.

وفي وقت سابق من هذا العام، خضع دو تشاوكاي، النائب السابق لرئيس الإدارة العامة للرياضة في الصين، ورئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم السابق تشن شيويوان، بالإضافة إلى العديد من كبار مسؤولي كرة القدم الصينيين الآخرين، للتحقيق بتهمة تلقي رشاوى.

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