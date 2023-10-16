شعبية رئيس الوزراء الياباني تصل إلى مستوى قياسي منخفض وسط مخاوف اقتصادية

(MENAFN
) ووفقا لوكالة كيودو للأنباء، كشف استطلاع للرأي أجري مؤخرا في اليابان عن انخفاض كبير في الدعم لحكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حيث انخفض إلى 32.3 في المائة. ويمثل هذا أدنى معدل تأييد منذ تشكيل الحكومة في عام 2021، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 7.5 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع سبتمبر. كما انخفض إلى ما دون مستويات الدعم المسجلة في نهاية العام السابق ، والتي بلغت 33.1 في المائة.
كما أجري استطلاع عبر الهاتف خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع المشاركين الذين شملهم الاستطلاع يومي السبت والأحد، أعرب 58.6 في المئة عن شكوكهم بشأن الفوائد المحتملة لحزمة اقتصادية تعتزم الحكومة إعدادها بحلول نهاية الشهر. ويعكس هذا الشعور المتزايد بالشك فيما يتعلق بفعالية التدابير الاقتصادية المخاوف بين الجمهور الياباني.
كذلك كشف الاستطلاع كذلك أن 63.2 في المائة من المشاركين يعتقدون أن هناك حاجة ملحة لخفض ضرائب الدخل استجابة للتحديات التي يفرضها ارتفاع التضخم. كان المشهد الاقتصادي في اليابان معقدا بسبب عوامل مثل ضعف النمو في الولايات المتحدة والصين ، مما يضاعف من هشاشة اقتصادها. وسلطت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة الضوء على انخفاض الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص من أبريل إلى يونيو، مما يؤكد التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليابان حاليا.
في حين كشفت بيانات إضافية أن الأجور الحقيقية، المعدلة وفقا للتضخم، شهدت انخفاضا مستمرا للشهر ال 16 على التوالي في يوليو. ويشير هذا الانخفاض المطول في الأجور الحقيقية إلى أن الأسر لا تزال تتصارع مع الأثر المالي لارتفاع الأسعار، الأمر الذي يثير بدوره مخاوف بشأن استدامة الإنفاق الاستهلاكي. تؤكد هذه الشكوك الاقتصادية وتراجع الدعم للحكومة على الحاجة إلى سياسات شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمشاعر العامة في اليابان.
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