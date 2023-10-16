أسعار الذهب تنخفض بعد تسجيل أعلى مستوياتها في شهر

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب يوم الاثنين انخفاضا بعد ارتفاعها الأخير إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا. كان المحفز لهذه الزيادة هو المخاوف المتصاعدة الناجمة عن الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية ، حماس ، والتي دفعت المعدن النفيس إلى الارتفاع بأكثر من ثلاثة في المائة في جلسة التداول السابقة.
كما انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة وبحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش، ليستقر عند 1921.69 دولار للأوقية. وفي الوقت نفسه، شهدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي انخفاضا بنسبة 0.4 في المائة، لتستقر عند 1934.40 دولار للأوقية.
كذلك ينظر إلى الذهب تقليديا على أنه استثمار ملاذ آمن خلال فترات الاضطرابات، وفي وقت سابق من الجلسة، وصل إلى أعلى مستوى له منذ 20 سبتمبر عند 1934.82 دولار للأوقية. جاء ذلك بعد ارتفاع ملحوظ بنسبة 3.4 في المائة في قيمته يوم الجمعة، مسجلا أكبر مكسب له في يوم واحد في سبعة أشهر.
في حين أدى الصراع بين إسرائيل وحماس إلى زيادة التركيز على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الأسواق المالية. يراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كان هذا الصراع يمكن أن يجتذب دولا أخرى ، مما يؤدي إلى زيادة أسعار النفط وربما توجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.
وفي سياق اقتصادي منفصل، أظهرت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تدهورا في أكتوبر، ويرجع ذلك أساسا إلى توقعات الأسر بارتفاع التضخم خلال العام المقبل. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر سوق العمل القوية في دعم الإنفاق الاستهلاكي.
وبالانتقال إلى المعادن الثمينة الأخرى، سجلت الفضة انخفاضا بنسبة 0.4 في المائة في المعاملات الفورية، حيث تم تداولها عند 22.62 دولار للأوقية. وشهد البلاتين انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 879.19 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم نسبيا عند 1147.55 دولار للأوقية. تعكس تحركات أسعار المعادن الثمينة هذه الديناميكيات المعقدة والشكوك التي تلعب دورا في المشهد المالي العالمي ، مدفوعة بمجموعة من الأحداث الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية.
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