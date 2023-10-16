أسعار النفط تنخفض مع مراقبة المستثمرين للتأثير العالمي للصراع في الشرق الأوسط

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط انخفاضا يوم الاثنين، بعد انحسار نسبي للارتفاع الحاد الذي شهده يوم الجمعة. ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر التداعيات المحتملة للصراع المستمر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وتثير نتائج الصراع على البلدان الأخرى قلقا بالغا، لأنها قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع وتوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.
كما شهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا قدره 34 سنتا، أي ما يعادل 0.4 في المائة، لتستقر عند 90.55 دولار للبرميل. في غضون ذلك، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا، أي نحو 0.5 بالمئة، لتغلق عند 87.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0048 بتوقيت جرينتش. وجاءت هذه التقلبات في الأسعار بعد زيادة ملحوظة بنسبة ستة في المائة في كلا مؤشري النفط الخام يوم الجمعة، مسجلة أكبر مكسب بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أبريل. كانت هذه الزيادة مدفوعة من قبل المستثمرين الذين أخذوا في الاعتبار النطاق المتزايد للصراع في الشرق الأوسط.
كذلك حقق خام برنت مكاسب قياسية على مدار الأسبوع، مسجلا زيادة بنسبة 7.5 في المائة، في حين شهد خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بنسبة 5.9 في المائة. الوضع في الشرق الأوسط هو محور تركيز المستثمرين الذين يحاولون قياس تأثير الصراع، خاصة وأن هجوما بريا واسع النطاق لم يبدأ بعد بعد أن أصدرت إسرائيل في البداية مهلة 24 ساعة لسكان النصف الشمالي من غزة، وحثتهم على الانتقال إلى الجنوب.
في حين أوضح أحد خبراء السوق أن "التأثير المحتمل على البلدان المنتجة للنفط قد تم أخذه في الاعتبار إلى حد ما. ومع ذلك ، إذا حدث غزو بري فعلي، مما أثر على إمدادات النفط ، فقد تتجاوز الأسعار بسهولة علامة 100 دولار للبرميل".
ومن المهم الإشارة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط كان له تأثير محدود على إمدادات النفط والغاز العالمية، بالنظر إلى أن إسرائيل ليست منتجا رئيسيا في سوق النفط. ومع ذلك، فإن الأعمال العدائية المستمرة بين حماس وإسرائيل تمثل واحدة من أهم المخاطر الجيوسياسية لأسواق النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، لا سيما بالنظر إلى المخاوف بشأن التصعيد المحتمل، الذي قد يشمل إيران.
ويقيم المشاركون في السوق بعناية ما قد يعنيه الصراع الأوسع نطاقا بالنسبة لإمدادات النفط من دول داخل أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم، بما في ذلك الشركات ذات الوزن الثقيل مثل المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة. لا يزال الوضع مائعا، وأي تصعيد إضافي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات سوق النفط العالمية وأسعارها.
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