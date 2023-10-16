الأمم المتحدة للسكان: 50 ألف امرأة حامل في غزة بلا خدمات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين عن وجود 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.
وكتب الصندوق في بيان على منصة "إكس" أن "50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية، 5500 منهن سوف يلدن خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري".
وأكد الصندوق أن هؤلاء النساء "يحتجن إلى رعاية صحية وحماية عاجلة"، وحث جميع الأطراف على "التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
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