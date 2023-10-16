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الأمم المتحدة للسكان: 50 ألف امرأة حامل في غزة بلا خدمات

10/16/2023 2:09:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين عن وجود 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.


وكتب الصندوق في بيان على منصة "إكس" أن "50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية، 5500 منهن سوف يلدن خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري".


وأكد الصندوق أن هؤلاء النساء "يحتجن إلى رعاية صحية وحماية عاجلة"، وحث جميع الأطراف على "التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".


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