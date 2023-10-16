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حقوق الإنسان في غزة لـ الوكيل: جميع المنشآت التجارية في شمال القطاع متوقفة عن العمل

10/16/2023 2:09:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة الأستاذ جميل سرحان إننا نتأمل خلال الساعات القادمة دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة .


وأضاف سرحان خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الإثنين أن جميع المنشآت التجارية في شمال قطاع غزة متوقفة عن العمل بالإضافة لنفاذ الغذاء والمواد التموينية والماء والدواء مشيراً أن 90% من عدة بلدات في غزة منها ( حي الرمال وبيت لاهيا وحي تل الزعتر) تم تدميرها جراء قصف الاحتلال.


وأشار أن مؤسسات حقوق الإنسان تهدف لتوثيق حقيقة فلسطين وعدد الشهداء واستهداف المدنيين في الحرب الحالية ونشرها في المجتمع العربي والأمريكي والأوروبي.


وأكد أن تداول المعلومات والصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيسهم في نشر الحقيقة وكسب تأييد الرأي العام الدولي.


ودعا كافة النشطاء استمرار وتكثيف النشر عن القضية الفلسطينية وعدد الشهداء منهم الأطفال وعدد المفقودين تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي.


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