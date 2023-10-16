12 شهداء بقصف إسرائيلي على جنوب ووسط قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت مصادر باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين صباح اليوم الاثنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضاف المصدر أنه تم استشهاد 4 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وكانت الطائرات الإسرائيلية شنت الليلة الماضية قصفا مكثفا على مناطق عدة في قطاع غزة.
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