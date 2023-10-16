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12 شهداء بقصف إسرائيلي على جنوب ووسط قطاع غزة

10/16/2023 2:09:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت مصادر باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين صباح اليوم الاثنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وأضاف المصدر أنه تم استشهاد 4 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.


وكانت الطائرات الإسرائيلية شنت الليلة الماضية قصفا مكثفا على مناطق عدة في قطاع غزة.


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