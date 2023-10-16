12 شهداء بقصف إسرائيلي على جنوب ووسط قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت مصادر باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين صباح اليوم الاثنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وأضاف المصدر أنه تم استشهاد 4 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.



وكانت الطائرات الإسرائيلية شنت الليلة الماضية قصفا مكثفا على مناطق عدة في قطاع غزة.

