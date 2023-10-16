الغارديان تحذر أوكرانيا من كارثة وشيكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "الغارديان" أن نفوذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأيديولوجي دفع العديد من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي إلى معارضة تقديم المساعدات لأوكرانيا.وأوضحت الصحيفة في مقالها، أن هذا الرفض من قبل الجمهوريين لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، سيعود بعواقب وخيمة على كييف.



وكتبت الصحيفة: "مع اكتساب أيديولوجية ترامب القائلة "أمريكا أولا" شعبية كبيرة في الحزب الجمهوري، انتشرت الآراء المعادية لأوكرانيا في أوساط القاعدة الانتخابية واخترقت الكونغرس الآن".



وأشارت الصحيفة إلى أن "غالبية الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي ما زالوا ينظرون إلى المساعدات المقدمة لأوكرانيا "بتشكك، وعدائية صريحة".



ووفقا للصحيفة فإن موقف الجمهوريين الراديكاليين المناهض لأوكرانيا يمنع مجلس النواب من اختيار رئيس جديد عقب عزل كيفن مكارثي من منصبه.



وقال أحد محاوري الصحيفة إن الجمهوريين المعتدلين يخشون من تنفير الجناح الراديكالي للحزب ما يتسبب بتكرار مصير رئيس البرلمان المعزول.



وخلص المقال، إلى أن "الساعة تدق، وأن أوكرانيا لن تتمكن من خوض العمليات القتالية دون الحصول على مساعدات إضافية"، لافتا إلى أن تأخير عمليات الإمداد سيضر بعمليتها العسكرية وهجومها المضاد.

RT