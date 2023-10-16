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رويترز: اتفاق مصري إسرائيلي أميركي على وقف مؤقت لإطلاق النار جنوبي غزة

10/16/2023 2:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مصريين أمنيين أنه تم التوصل لاتفاق مصري إسرائيلي أميركي على وقف مؤقت لإطلاق النار جنوبي غزة يبدأ الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين.


وكانت قناة "إن بي سي" الأميركية نقلت عن مسؤول في السفارة الفلسطينية بواشنطن قوله، إن معبر رفح سيفتح اليوم الاثنين بدءا من التاسعة صباحا، لمغادرة الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


كما نقلت قناة "إي بي سي" الأميركية عن مصدر أمني، أن فتح معبر رفح سيستمر بضع ساعات، ثم سيغلق مرة أخرى بعد الظهر.


وقال المصدر، إن إسرائيل سترسل فرقا من الصليب الأحمر لتفتيش شحنات المساعدات التي تتدفق إلى الجانب الفلسطيني عبر الحدود.


من جهتها، نصحت السفارة الأميركية في إسرائيل الرعايا الأميركيين في غزة بالاقتراب من معبر رفع المتوقع فتحه اليوم لفترة محدودة.


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