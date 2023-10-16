تحديث على آيفون لحل مشكلة ارتفاع حرارة الهواتف

MENAFN - Al Wakeel News)طرحت شركة آبل الأمريكية تحديثاً لنظام التشغيل لحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة في أحدث أجيال الهاتف المحمول آيفون 15 برو.وقالت الشركة إن تحديث نظام التشغيل آي.أو.إس يحتوي أيضاً على تحديثات أمنية، بعد اعترافها في مطلع الأسبوع الحالي بأن هواتف آيفون تسخن بصورة غير معتادة لدى بعض المستخدمين بسبب مشكلة برمجية في نظام التشغيل.



وقالت الشركة إن الإصدار الجديد من نظام التشغيل باسم آي.أو.إس 17.0.3 سيحل المشكلة التي يمكن أن تسبب ارتفاع في درجة حرارة الهواتف وهو متاح حاليا لأي شخص يستخدم الهاتف آيفون 15 برو.



وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على النسخة المحدثة عبر صفقة الدعم الفني الخاصة بالهواتف.



وقالت آبل إن هناك خطأ برمجي في نظام التشغيل آي.أو.إس 17 تسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة في بعض الحالات، في حين أن تطبيقات أخرى مثل إنستغرام يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف.



يذكر أن التقارير عن ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون أثارت تكهنات حول مشكلة في الغلاف الجديد المصنوع من معدن التيتانيوم أو الشريحة الجديدة المزود بها الجيل الجديد من آيفون.



من ناحيتها شددت آبل على أن الغلاف المصنوع من التيتانيوم يضمن أفضل تعامل مع موضوع الحرارة وأن المعالج الجديد لن يشهد أي بطء في الأداء أثناء حل مشكلة الحرارة.

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