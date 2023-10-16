النفط يتراجع مع تقييم تداعيات التصعيد في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتنحسر نسبيا، في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات التصعيد في غزة على بقية البلدان، الأمر الذي قد يدفع الأسعار للصعود ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 34 سنتا أو بنسبة 0.4 % إلى 90.55 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 41 سنتا أو بنسبة 0.5 % إلى 87.28 دولار.
وخلال الأسبوع حقق برنت مكاسب قياسية وارتفع 7.5 % فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 5.9%.
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