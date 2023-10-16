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النفط يتراجع مع تقييم تداعيات التصعيد في غزة

10/16/2023 2:09:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتنحسر نسبيا، في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات التصعيد في غزة على بقية البلدان، الأمر الذي قد يدفع الأسعار للصعود ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 34 سنتا أو بنسبة 0.4 % إلى 90.55 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 41 سنتا أو بنسبة 0.5 % إلى 87.28 دولار.
وخلال الأسبوع حقق برنت مكاسب قياسية وارتفع 7.5 % فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 5.9%.


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