كوريا الجنوبية تمدد تخفيضات الضرائب على الوقود لمواجهة المخاوف وسط صراع الشرق الأوسط

(MENAFN
) أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونغ هو اليوم الاثنين بتاريخ 16 أكتوبر, أن البلاد ستمدد التخفيض الضريبي على استهلاك الوقود حتى ديسمبر. ويأتي هذا القرار استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن الضغوط التضخمية المتزايدة، والتي تعزى جزئيا إلى الصراع المستمر بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.
كما نفذت حكومة كوريا الجنوبية في البداية خصما بنسبة 25 بالمئة على استهلاك البنزين وخصما بنسبة 37 بالمئة على استهلاك الديزل، مع انتهاء صلاحية الخصومات في نهاية أكتوبر ، كما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
كذلك أوضح الوزير تشو الأساس المنطقي وراء التمديد، قائلا: "هناك مخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تقلبات أكبر في كل من الاقتصاد الحقيقي وأسواق العملات الأجنبية، اعتمادا على كيفية تطور الوضع في الشرق الأوسط".
في حين شدد على التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار الأسعار وحماية سبل عيش مواطنيها. وفي هذا السياق، قال: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق استقرار الأسعار وحماية رفاهية مواطنينا من خلال اتباع نهج شامل لإدارة أسعار الطاقة والغذاء". علاوة على ذلك، أضاف تشو أن الحكومة ستمدد مؤقتا دعم الوقود حتى نهاية هذا العام وستكثف عمليات التفتيش الميدانية لضمان التنفيذ الفعال. وتسعى هذه الخطوة إلى التخفيف من التأثير المحتمل لارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين والاقتصاد الأوسع، لا سيما في ضوء عدم اليقين العالمي المستمر المتعلق بالصراع في الشرق الأوسط.
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