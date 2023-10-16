محللون اقتصاديون عالميون يراقبون عن كثب الصراع في الشرق الأوسط بحثا عن آثار أوسع نطاقا

(MENAFN
) الخبراء الاقتصاديون والمحللون يتابعون عن كثب التطورات في النزاع الجاري في الشرق الأوسط، ويتوقعون أن يكون له تأثيرات واسعة النطاق على الأسواق العالمية. مع تطور الوضع، هناك مخاوف متزايدة من أن النزاع يمكن أن يجذب دولًا أخرى، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار النفط ودفع رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة.
كما تستعد إسرائيل بنشاط لغزو بري لقطاع غزة، الذي يديره حركة المقاومة الفلسطينية، حماس. تم حث سكان مدينة غزة على الإخلاء والتوجه جنوبًا. في الوقت نفسه، أصدر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرًا لمجموعة حزب الله اللبنانية، محذرًا من إشعال جبهة ثانية في المنطقة.
كذلك أفاد بن كاهيل، باحث كبير في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "يبدو أننا في طريقنا نحو غزو بري بمقياس كبير لقطاع غزة وفقدان حياة كبير. في أي وقت تندلع نزاعات بهذا الحجم، ستكون هناك ردة فعل في الأسواق."
في حين ظهر تأثير هذه التوترات المتصاعدة بالفعل في أسعار الأصول. وقد ساهم ذلك في انخفاض أسواق الأسهم، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي بنسبة 0.5 بالمئة. شهدت الأصول الآمنة ارتفاعًا في الطلب، حيث ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 3 بالمئة في يوم واحد. وفي الوقت نفسه، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له خلال أسبوع.
ومع توجيه الأسواق العالمية اهتمامًا كبيرًا لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط، تبقى القلق بشأن إمكانية حدوث مزيد من الاضطراب وتداعياته الاقتصادية محور اهتمام رئيسي للمحللين والمستثمرين على مستوى العالم.
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