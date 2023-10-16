3M تواصل التعاون التقني المبتكر في مجال المناخ في أسبوع مناخ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي استضافته الرياض

(MENAFN
- KROHNE ) اليوم، قادت 3M الحوار حول التكنولوجيا المناخية مع الأقران من قطاعات مختلفة خلال نقاش اللوحة الذي يثير التفكير بعنوان “تسريع الابتكارات العلمية من أجل مستقبل مستدام”. مع الحفاظ على الزخم من نسخة سبتمبر من أسبوع المناخ في نيويورك في واحدة من الأحداث النهائية الهامة قبل COP28 في الإمارات العربية المتحدة، انضمت إلى 3M في السعودية متحدثون رفيعو المستوى يقدمون دراسات حالة للجيل القادم من الحلول التكنولوجية المزدهرة للتخفيف من آثار الاحتباس الحراري.
“في 3M ندرك الحاجة الملحة لتقديم حلول مناخية قابلة للتطبيق على نطاق واسع في مختلف الصناعات لخدمة عملائنا وشركائنا بشكل أفضل”، قال لازلو سفينجر، نائب الرئيس التجاري العالمي لشركة 3M للرعاية الصحية والمدير العام لشركة 3M في الشرق الأوسط وأفريقيا. “يوفر لنا أسبوع مناخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنصة لتصور وتخطيط الاستراتيجيات جنبا إلى جنب مع الأبطال المناخيين الآخرين، مع التركيز على كيفية تسريع تنفيذ الحلول القائمة على العلوم لهذه المشكلة العالمية الطارئة. المكون الحاسم هنا هو إقليمية النقاش، وعرض الابتكارات في الشرق الأوسط في الفترة التي تسبق COP28 المستضافة في الإمارات العربية المتحدة.”
تسريع العلوم والابتكار من أجل مستقبل أكثر استدامة
“تفخر 3M بفتح جلسة حوار حيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجمع مجموعة متنوعة من قادة الصناعة لحل تغير المناخ. الابتكار هو أفضل طريقة يمكننا من خلالها القتال معًا من أجل مستقبل أفضل، ومن المثير للإعجاب رؤية حلول متنوعة وتقدمية بهذا القدر في الواجهة في هذه اللوحة وحدها ونحن نواصل البحث وتطوير التقنيات المستدامة معًا”، قالت كاميلا كروز دورلاخر، نائبة رئيس المنطقة لشركة 3M EMEA للبحث والتطوير والابتكار.
تضمنت الفعالية الممثلين خلال الجلسة: :
ADNOC إبراهيم الزعبي، الضابط الأول للاستدامة،
UNGC السعودية إبراهيم هلالي، المدير التنفيذي
الدكتور تركي بارود، رئيس قسم المواد والهندسة المؤسس، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
3Mراية مكاوي، القائد الإقليمي، الاستدامة والابتكار، الشرق الأوسط وأفريقيا
3M مع كلمة رئيسية تمهيدية من كاميلا كروز دورلاخر، نائبة رئيس المنطقة لشركة للبحث والتطوير والابتكار
تلت جلسة الصباح التي نظمتها الأمم المتحدة لتغير المناخ تركز على استراتيجيات رعاية المياه والمرونة المناخية و تسريع الحد من الاستخدام العالمي للمياه .
نقاش حيوي آخر، هدفت الجلسة جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين لعرض استراتيجيات النجاح المميزة وإثارة التعاون في سياق أوسع خلال لوحة الأمم المتحدة المعنية بابتكارات النظام في قطاع المياه. كان من بين الضيوف المتميزين ممثل من وزارة المملكة العربية السعودية، اليونيسف، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والإسكوا.
“التعاون بين القطاعين الخاص والعام حاسم عندما يتعلق الأمر بالتصرف في والتقدم نحو الصفر الصافي وكذلك تأثير المياه الإيجابي الصافي”، قالت راية مكاوي، القائد الإقليمي للاستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة 3M والتي كانت أيضًا من بين أعضاء الفعالية . و أضافت ، 3M عضو رائد في ائتلاف المرونة المائية البيئية (WRC). “إدارة المياه هي أحد الأعمدة الرئيسية لمبادرات (NPWI) كما أعلن خلال أسبوع المناخ NYC، ستتعاون الشركة للحد من الضغط على المياه في الحوضين المستهدفين على ثلاثة أبعاد: التوافر (الكمية)، والجودة، والوصول - تطبيق الاستفادة من ورشة العمل التجريبية للتأثير الإيجابي الصافي للماء (NPWI) التي استضافتها في أسبوع المياه العالمي في أغسطس. سيقوم برنامج WRC أيضًا بتقييم كيفية تقييم NPWI بشكل أفضل، مما يعلم وثيقة التوجيه التي سيتم نشرها في يناير 2024 وتتاح للشركات في جميع أنحاء العالم لتشغيلها.
عام 2019، أعلنت شركة 3أم هدفا بيئيا للحد من استخدام المياه بشكل عام - استهداف خفض 25% بحلول عام 2030 و التقدم نحو هذه الأهداف من خلال تحسينات العملية وتطبيق التكنولوجيات الجديدة ، ووصلت إلى خفض استخدام المياه في التصنيع بنسبة 16.8% في نهاية عام 2022 .
شاركت 3أم هدفها البيئي لدفع الابتكار في المناخ خلال أسبوع المناخ في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي
.Svante، Inc. (Svante( تكنولوجيا الالتقاط المباشر للكربون من الهواء، بما في ذلك تعاون الشركة مع شركة
وتمت مناقشة كيفية تسريع الشركتين لتطوير وتوسيع حلول طريقة الامتصاص الصلبة لالتقاط وإزالة ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي وتخزينه. و شارك المسرح كل من كلود ليتورنو المدير التنفيذي و كوري ساور، قائد الكربون العالمي لشركة 3أم على منصة . The Nest Climate Campus
لمعرفة المزيد عن التزامات شركة 3أم بابتكار المناخ وكيف أن الحلول المبتكرة من الشركة تقوم بتحسين الحياة حول العالم، الرجاء زيارة
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:
ميكي هيراساوا أشتون
رئيس الإقليم - العلامة التجارية 3M MEA، والاتصالات والتطوير
مسؤول المنطقة - 3M EMEA الاستدامة (ESG) الاتصالات
...
00971588388699
MENAFN16102023006299013658ID1107244997