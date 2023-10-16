بازار متحف الفن الإسلامي يعود إليكم من جديد في حديقة المتحف

(MENAFN
- Qatar Museums) تجربة ثقافية غامرة تُضيف البهجة إلى عطلات نهاية الأسبوع
يعود بازار متحف الفن الإسلامي الذي طال انتظاره لاستقبال الجمهور في حديقة متحف الفن الإسلامي في الفترة من 20 أكتوبر 2023 حتى مارس 2024، ليقدم عطلات نهاية أسبوع حافلة بالثقافة والفن والترفيه. وقد أصبح هذا الحدث السنوي، الذي يستضيفه متحف الفن الإسلامي، أحد أهم معالم التقويم الثقافي في دولة قطر، حيث يجمع المقيمين والزوار على حد سواء خلال عطلات نهاية الأسبوع، ويملؤها ترفيهًا واستكشافًا.
يأتي بازار متحف الفن الإسلامي ليحتفي بتراث قطر الغني، ويعرض المواهب المحلية، ويشكل منصة مزدهرة للحرفيين ورواد الأعمال لعرض حرفهم. يضم بازار متحف الفن الإسلامي مجموعة واسعة من المصنوعات اليدوية، والمجوهرات، والمنسوجات، والمنتجات التقليدية، وغيرها. كما يمكنكم الاختيار بين مجموعة متنوعة من الحلويات والحلويات التقليدية المحلية والعالمية، والتي تضيف إلى العروض اللذيذة الخاصة بعربات وأكشاك الطعام المتواجدة بالفعل في حديقة متحف الفن الإسلامي.
ومع اعتدال الجو، يوفر بازار متحف الفن الإسلامي ملتقى مثاليًا لجميع الأعمار، سواء كانوا يبحثون عن نزهة ممتعة أو قضاء وقت ممتع مع العائلة.
قالت الدكتورة جوليا غونيلا، مديرة متحف الفن الإسلامي: "يسرنا أن نرحب بعودة بازار متحف الفن الإسلامي ليخدم أفراد المجتمع. يجسد هذا الحدث السنوي روح التنوع الثقافي والإبداع في قطر، ويوفر منصة شاملة للأشخاص من جميع الخلفيات للالتقاء والاستمتاع بالطقس والاحتفال بالاكتشافات الرائعة."
يعد بازار متحف الفن الإسلامي حدثًا مناسبًا للعائلة بدخول مجاني، وهو مفتوح أيام الجمعة من الساعة 2:00 ظهرًا حتى 10:00 مساءً وأيام السبت من الساعة 10:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً.
لا تفوتوا هذه الفرصة الفريدة للانغماس في النسيج الثقافي في قطر وتجربة الجوهر النابض بالحياة لبازار متحف الفن الإسلامي.
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