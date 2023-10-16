جيتكس جلوبال 2023: جونيبر نتوركس تُطلق ثورة في مجال الشبكات باستخدام الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي

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- Golin Mena) جونيبر نتوركس تدعم جهود التحول الرقمي من خلال الشبكات الموثوقة والآمنة والقابلة للتطوير
[دبي - الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2023] – أعلنت جونيبر نتوركس، الشركة الرائدة في مجال الشبكات الآمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، عن عزمها المشاركة في النسخة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس جلوبال تحت عنوان "عالم الذكاء الاصطناعي في كل شيء". وستعلن الشركة سحابتها المستضافة محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة وستعرض قدرات شبكتها الآمنة والموثوقة. خلال الحدث القدرات التي تتمتع بها حلول الشبكات الآمنة والمؤتمتة والقابلة للتطوير والقائمة على الذكاء الاصطناعي، والفوائد التي تعود على الشركات، ومساعدتها على تحقيق نتائج جذرية جديدة وتجارب أفضل للمستخدمين النهائيين.
"لا تزال منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد تنوعاً اقتصادياً غير مسبوق. ومع ذلك، تحتاج مبادرات التحول الرقمي التي يتم إطلاقها لدعم هذا الوضع، إلى المزيد من التطوير، والعمل على مواكبة مجموعة من العوامل الديناميكية، بما في ذلك نماذج الأعمال والاتجاهات الجديدة والطلب ونمو الأعمال بما يتوافق مع توقعات تجارب العملاء. وأصبحت الحاجة إلى توفير شبكات آمنة تمتاز بالأداء العالي بالغة الأهمية في الوقت الراهن لمقدمي الخدمات والقطاع العام والشركات في مختلف القطاعات، إلى جانب الاعتماد المتزايد على التطورات المستمرة، مثل السحابة وشبكة الجيل الخامس. وتقدم جونيبر في معرض جيتكس جلوبال 2023 مجموعتنا الشاملة من حلول الشبكات التي تتيح التواصل الذكي والآمن، تماشياً مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز الاتصالات وتمكين التغيير المنشود".
- يعرب سخنيني، نائب الرئيس للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في جونيبر نتوركس
وسيكون خبراء جونيبر نتوركس موجودين في جناحها (H5-B20) في القاعة رقم (5) بمركز دبي التجاري العالمي، لاستقبال الزوار ومناقشة أحدث الحلول والخدمات التي تقدمها الشركة طوال مدة الحدث من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.
أبرز الإضاءات على مشاركة جونيبر في الحدث:
• Juniper Mist Cloud في دولة الإمارات العربية المتحدة:
في منطقة الشرق الأوسط، أصبح من المهم بشكل متزايد التحقق من صحة المكان الذي ستتواجد فيه بيانات المستخدم كمعيار ضمن مناقصة العملاء للخدمات السحابية. لذلك Juniper UAE Cloud، المتوافق مع معايير الأمان الاستثنائية، سيمكن Juniper من تقديم خدمات سحابية آمنة ومرنة وفعالة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لعملائها من أجل نموهم المستقبلي والتمكين العالي على ابتكار الخدمات.
• المقرّات والفروع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي:
ستعرض جونيبر نتوركس إمكانات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها والاستفادة منها لتوفير تجربة رقمية حديثة للعملاء. وقامت جونيبر بدمج إدارة الشبكات السلكية واللاسلكية وشبكة SD-WAN في بوابة واحدة قائمة على السحابة، مع تعزيزها بالأفكار والرؤى وتقنيات الأتمتة المدمجة في منصة (Mist AI™). وتساعد الأفكار المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومعالجتها عبر الشبكة. ويتيح الضمان المعتمد على الذكاء الاصطناعي إطلاق العمليات الذاتية على الشبكة، مع تقديم رؤية محسّنة لفرق تكنولوجيا المعلومات والارتقاء بمستوى تجربة المستخدمين النهائيين.
• مركز البيانات المعزز بالذكاء الاصطناعي:
حتى تتمكن المؤسسات من ضمان تشغيل عملياتها بثقة تامة، يتحتّم عليها إعادة التفكير في شبكات مراكز البيانات التابعة لها. وتعمل حلول جونيبر على تعزيز الموثوقية والحد من تعقيد مراكز البيانات بكافة مستوياتها، بدءاً من المواقع المركزية، وحتى المواقع الطرفية. ويقوم حل "جونيبر أسترا" (Juniper® Apstra®) بأتمتة عملية تصميم شبكات مراكز البيانات ونشرها وتشغيلها والتحقق من صحتها في بيئات تجمع العديد من الموردين. وبهذه الطريقة، يتم توفير مصدر واحد للحقيقة والتحليلات القوية، وتحديد الأسباب الجذرية للمشاكل. وتوفر التحديثات الأخيرة التي تم إدخالها على برنامج Apstra 4.2.0 من جونيبر تحسينات جديدة في قابلية الاستخدام والتحليلات القائمة على النوايا للمشغلين والمطورين. وتضمن التصميمات المعتمدة التي توفرها جونيبر الموثوقية لمركز البيانات، بناءً على بنى معمارية قابلة للاستنساخ ويمكن الوثوق بها.
وفي نسخة هذا العام من المعرض، ستعرض جونيبر أيضاً السبل التي يمكن توظيفها لضمان تكامل إدارة الأمن الموحدة، إلى جانب حلولها للتوجيه والذكاء الاصطناعي الخاصة، بهدف توفير القدرات الأمنية الأساسية لمركز البيانات الحديث.
• تحول شركات الاتصالات:
نتيجة استمرار تنامي ضغوط حركة المرور وزيادة تعقيد الشبكات، أصبح يتعيّن على مقدّمي الخدمات توفير حلول تعمل على تبسيط عمليات الشبكة، مع ضمان تجربة خدمة عالية الجودة ومتميزة للمستخدمين. ويساعد نهج "الشبكة القائمة على التجربة" من جونيبر على تحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على: نسيج خدمات بروتوكول الإنترنت القابل للتطوير لضمان نقل فعال ومستدام، ونهج "السحابة أولاً" لتبسيط خدمات الاتصالات والسحابات الطرفية، وخدمات المؤسسات المُدارة لدعم نمو الإيرادات. وتدعم جونيبر كافة هذه المجالات، من خلال تقنيات "الأمن المترابط" Connected Security لحماية المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبنية التحتية، إضافة إلى الأتمتة الذكية لتقليل تعقيد العمليات، وضمان أفضل تجربة للعملاء. وسيتم عرض حلول جونيبر مثل Cloud Metro و RAN Intelligent Controller وConverged Optical Routing Architecture (CORA) خلال الحدث.
-انتهى-
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