(MENAFN
- Total Communications) لوب يحافظ على بقاء فريق البحرين ريد إكستريم في خضم المنافسة في رالي المغرب
النجم الفرنسي يكافح لاحراز مركز متقدم
اكادير، المغرب، 15 أكتوبر 2023:
كافح سيباستيان لوب بقوة للحفاظ على بقاء فريق البحرين رايد إكستريم في خضم المنافسة في رالي المغرب اليوم حيث نشأت في الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة معركة صحراوية كلاسيكية بين أفضل السائقين في العالم.
وسجل لوب بمشاركة ملاحه فابيان لوركين بسيارة برودرايف هانتر البحرين ريد إكستريم ثالث أسرع زمن في المرحلة الثانية من الرالي التي بلغ طولها 296 كيلومتراً، والتي فاز بها القطري ناصر العطية بسيارة تويوتا.
وتركت النتيجة بطل العالم للراليات تسع مرات سيباستيان لوب يتأخر بفارق 6 دقائق و8 ثوان عن العطية في المركز الرابع للترتيب العام، ولكن على بعد ثانيتين فقط من سيارة أودي التي يقودها كارلوس ساينز في المركز الثالث وبفارق 37 ثانية فقط عن السعودي يزيد الراجحي في سيارة تويوتا أخرى.
وكان أورلي تيرانوفا زميل لوب بالفريق، والحائز على المركز الثاني في رالي المغرب العام الماضي محظوظاً تماماً اليوم فقد قام بقيادة رائعة بسيارته برودرايف هانتر فريق البحرين ريد إكستريم، ولكنه عانى من مشاكل في أجهزة التعليق في الجزء الأول الوعر من المرحلة، مما أجبره على التوقف لانتظار قطع الغيار.
وحقق السويدي ماتياس إيكستروم، الفائز بالمرحلة التمهيدية يوم الجمعة الماضي، وتيرة مبكرة وكان الأسرع في النقطة 41 كم والنقطة 111 كم بسيارته الأودي. ومع ذلك، لم يكن سيباستيان لوب وفريق البحرين ريد إكستريم بعيداً أبداً، وتصدر التوقيت في النقطة 160 كم مع نشوء معركة مذهلة بين أفضل سائقي الراليات الصحراوية في العالم، مع دقيقة واحدة و43 ثانية فقط تفصل بين الستة الأوائل في تلك المرحلة.
وستكون الانطلاقة والنهاية في زاكورة في وادي نهر دراع، حيث أخذت المرحلة التي يبلغ طولها 296 كيلومتراً السيارات في ممر شاق حول كثبان محاميد، مع ممر صخري يليه قسم رملي من الأودية والكثبان الصغيرة المؤدية إلى قلب إرج شيغاغا.
انتهى
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