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فيديو - الاحتلال يستهدف كوادر الدفاع المدني في غزة

10/16/2023 1:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدف جيش الاحتلال، فجر الإثنين، طاقما يتبع للدفاع المدني في غزة كان في طريقه للمشاركة في عمليات الإنقاذ بعد القصف الذي طال القطاع.


وقالت مصادر فلسطينية إن عدد شهداء أطقم الإسعاف والدفاع المدني بعد استهداف جيش الاحتلال لهم، بلغ 7 أشخاص.


وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي "قصف طواقمنا أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في تل الهوى".


وكثف الاحتلال فجر الإثنين غاراتها على مناطق جباليا وتل الهوى والطرق الرئيسية في قطاع غزة.


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