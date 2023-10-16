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أصبح أصغر رئيس.. رجل الأعمال نوبوا يفوز في الانتخابات الرئاسية بالإكوادور

10/16/2023 12:26:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيصبح رجل الأعمال دانيال نوبوا، أصغر رئيس للإكوادور على الإطلاق، وذلك بعد فوزه على السياسية اليسارية لويزا جونزاليس في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، حسبما قالت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني في الإكوادور.

وتقدم نوبوا ،35 عاما، من تحالف العمل الوطني الديمقراطي التابع لتيار يمين الوسط على جونزاليس، من معسكر الرئيس السابق رافائيل كوريا، بنسبة 30ر52%
مقابل 7ر47 % بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.

وهنأت جونزاليس نوبوا على فوزه.

وقالت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني ديانا أتامينت إن نسبة إقبال الناخبين بلغت حوالي 82%.

يشار إلى أن 12 مليون إكوادوري تقريبا لديهم حق الإدلاء بأصواتهم، وذلك بعد حملة انتخابية شهدت مقتل أحد المتنافسين وسط تصاعد الجريمة في جميع أنحاء البلاد.

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