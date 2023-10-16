بايدن يندد بقتل طفل مسلم في الولايات المتحدة ويصف الجريمة بأنها عمل كراهية مروّع

الشرطة الأمريكية: رجل يقتل طفلاً مسلماً بـ 26 طعنة ويصيب والدته بسبب الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد بطعن طفل مسلم يبلغ ستة أعوام حتى الموت في جريمة اعتبرتها الشرطة مرتبطة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، ووصف الأمر بأنه "عمل كراهية مروع".

وقال بايدن في بيان "هذا العمل المروع من الكراهية ليس له مكان في أمريكا، ويتعارض مع قيمنا الأساسية: التحرر من الخوف من الطريقة التي نصلي بها ومما نؤمن به ومن نحن"، مضيفا أنه يصلي من أجل شفاء والدة الطفل التي أصيبت أيضا بجروح خطيرة في الاعتداء.

كانت السلطات الأمريكية قد وجهت تهمة القتل وارتكاب جريمة كراهية إلى رجل سبعيني الأحد في أعقاب طعنه طفلا حتى الموت وامرأة تستأجر منزلا يملكه على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتوفي الطفل الذي تعرض إلى 26 طعنة في المستشفى، لكن من المتوقع أن تتماثل المرأة البالغة 32 عاما والتي يعتقد أنها والدته للشفاء من الهجوم "المشين" السبت، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس بلديه مقاطعة ويل في إلينوي.

وقال البيان الذي حدد مسرح الجريمة على بعد نحو 64 كيلومترا غرب شيكاغو "تمكن المحققون من التوصل إلى أن ضحيتي هذا الهجوم الوحشي تم استهدافهما من قبل المشتبه به لكونهما مسلمين وبسبب النزاع المستمر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".

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الشرطة الأمريكية: رجل يقتل طفلاً مسلماً بـ 26 طعنة ويصيب والدته بسبب الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين





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