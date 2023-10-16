بايدن: احتلال إسرائيل لقطاع غزة مجددا سيشكل خطأ فادحا وحماس لا تمثل كل الفلسطينيين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة بثت الأحد أن أي تحرك من جانب إسرائيل لاحتلال قطاع غزة مرة أخرى سيشكل "خطأ فادحا"، في الوقت الذي تستعد فيه القوات الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية برية.

وأعلنت إسرائيل الحرب على حماس الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي الحركة أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وردا على سؤال من مقدم برنامج "ستون دقيقة" سكوت بيلي على شبكة "سي بي إس" عما إذا كان يؤيد أي احتلال لقطاع غزة من قبل الحليفة إسرائيل، أجاب بايدن "أعتقد أن ذلك سيكون خطأ فادحا".

وقال إن حماس "لا تمثل كل الشعب الفلسطيني"، لكنه أضاف أن الغزو و "القضاء على المتطرفين" هو "مطلب ضروري".

وأدت الهجمات الانتقامية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2670 شخصا وإصابة 9600 آخرين، غالبيتهم من المدنيين.

وواجهت إسرائيل تحذيرات بشأن العواقب المترتبة على إرسال قوات برية إلى غزة، مع تحذير منظمات من كارثة إنسانية إضافة إلى المخاوف من توسع دائرة النزاع والتحديات المتمثلة في فصل المسلحين عن المدنيين.

واحتلت إسرائيل قطاع غزة للمرة الأولى خلال حرب الأيام الستة أعوام 1967، قبل أن تنسحب وتعيده بالكامل إلى الفلسطينيين عام 2005.

وبعد ذلك بعام، فرضت إسرائيل حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي تبلغ مساحته 362 كيلومترا مربعا وتحده أيضا مصر والبحر المتوسط.

وعام 2007، شددت إسرائيل الحصار بعد أن سيطرت حماس على غزة من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعندما سئل ما إذا كان يجب القضاء بشكل كامل على حركة حماس التي وصفها بايدن بأنها "مجموعة من الجبناء"، قال بايدن "نعم أوافق على ذلك".

أضاف "لكن يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية. يجب أن يكون هناك مسار إلى دولة فلسطينية"، مكررا الدعوة الأمريكية لحل الدولتين.

وسأل بيلي الرئيس الأميركي إن كان يتوقع انضمام قوات أمريكية إلى الحرب، لكن بايدن الذي سحب قواته من أفغانستان وأصر على عدم إرسال جنود إلى أوكرانيا أجاب "لا أعتقد أن هذا ضروري".

وتابع "تمتلك إسرائيل واحدة من أفضل القوات المقاتلة، وأنا أضمن أننا سنوفر لهم كل ما يحتاجون إليه".

ونشرت الولايات المتحدة حاملتي طائرات في شرق البحر المتوسط في عرض قوة هام لدعم إسرائيل.

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