تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاثنين غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار بين الحين والأخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الشمالية، فيما هنالك فرصة لزخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء تميل إلى الاستقرار التدريجي حيث تتناقص كميات الغيوم وتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومن احتمال تشكل السيول في ساعات الصباح في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.