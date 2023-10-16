غوتيريش يحذر من أن الشرق الأوسط بات على شفير الهاوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط بات "على شفير الهاوية".
وقال غوتيريش في بيان صدر عن مكتبه، إن "المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفذ من غزة".
وأضاف أن مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل "يمكن إرسالها في غضون ساعات"، مضيفا أن طواقم الأمم المتحدة "تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة بأمان وبدون تأخير".
وفا
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