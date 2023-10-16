غوتيريش يحذر من أن الشرق الأوسط بات على شفير الهاوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط بات "على شفير الهاوية".



وقال غوتيريش في بيان صدر عن مكتبه، إن "المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفذ من غزة".



وأضاف أن مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل "يمكن إرسالها في غضون ساعات"، مضيفا أن طواقم الأمم المتحدة "تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة بأمان وبدون تأخير".

وفا