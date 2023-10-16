شاهد بالفيديو - صواريخ مكثفة تطلقها كتائب القسام على الأراضي المحتلة

شاهد بالفيديو - صواريخ مكثفة تطلقها كتائب القسام على الأراضي المحتلة
التاريخ
10/16/2023 12:15:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام مقاطع مصورة خلال قصف الأراضي المحتلة برشقات صاروخية مكثفة.
وقالت الكتائب إن القصف باتجاه الأراضي المحتلة رداً على استهداف المدنيين ضمن معركة طوفان الأقصى.
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