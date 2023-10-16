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شاهد بالفيديو - صواريخ مكثفة تطلقها كتائب القسام على الأراضي المحتلة

10/16/2023 12:15:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام مقاطع مصورة خلال قصف الأراضي المحتلة برشقات صاروخية مكثفة.


وقالت الكتائب إن القصف باتجاه الأراضي المحتلة رداً على استهداف المدنيين ضمن معركة طوفان الأقصى.


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