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أنباء عن فتح معبر رفح جزئيا اليوم - تفاصيل

10/16/2023 12:15:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية عن مصدر أمني أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي، جنوب قطاع غزة، يوم الاثنين، لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.


ويعتبر معبر رفح الحدودي نقطة العبور الوحيدة بين مصر وقطاع غزة. وقال المصدر إنه سيتم فتح المعبر لبضع ساعات يوم الاثنين ثم إغلاقه مرة أخرى في وقت متأخر من بعد الظهر، ولم يتم تحديد الأوقات الدقيقة للفتح والإغلاق.


وقال المصدر إن عملية الإجلاء قد تشمل المصريين العالقين في غزة.
وأضاف المصدر أن إسرائيل ستنشر أطقما من الصليب الأحمر لتفتيش شحنات المساعدات التي تتدفق إلى الجانب الفلسطيني عبر الحدود.


وقال المصدر إن القوات العسكرية في مدينتي العريش والشيخ زويد بشمال سيناء اقتربت من الحدود في وقت متأخر من يوم الأحد استعدادا لفتحها.


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