أنباء عن فتح معبر رفح جزئيا اليوم - تفاصيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية عن مصدر أمني أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي، جنوب قطاع غزة، يوم الاثنين، لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ويعتبر معبر رفح الحدودي نقطة العبور الوحيدة بين مصر وقطاع غزة. وقال المصدر إنه سيتم فتح المعبر لبضع ساعات يوم الاثنين ثم إغلاقه مرة أخرى في وقت متأخر من بعد الظهر، ولم يتم تحديد الأوقات الدقيقة للفتح والإغلاق.
وقال المصدر إن عملية الإجلاء قد تشمل المصريين العالقين في غزة.
وأضاف المصدر أن إسرائيل ستنشر أطقما من الصليب الأحمر لتفتيش شحنات المساعدات التي تتدفق إلى الجانب الفلسطيني عبر الحدود.
وقال المصدر إن القوات العسكرية في مدينتي العريش والشيخ زويد بشمال سيناء اقتربت من الحدود في وقت متأخر من يوم الأحد استعدادا لفتحها.
MENAFN16102023000208011052ID1107244838
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.