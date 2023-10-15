Monday, 16 October 2023 07:30 GMT

أطفال الكويت يعبرون عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

10/15/2023 11:33:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لم ينس أطفال الكويت من مختلف المدارس خلال إحياء وزارة التربية أسبوع التخضير ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وخصوصا الأطفال في قطاع غزة من عدوان آثم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعربوا عن تضامنهم ودعمهم للأشقاء الفلسطينيين ضد آلة القتل للاحتلال الإسرائيلي.
ورفع هؤلاء الأطفال أعلام دولة فلسطين ولوحات وصورا تجسد قوة الشعب الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن أرضه وحقوقه ومقاومته لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

MENAFN15102023000130011022ID1107244273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث