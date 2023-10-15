أطفال الكويت يعبرون عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Al-Anbaa) لم ينس أطفال الكويت من مختلف المدارس خلال إحياء وزارة التربية أسبوع التخضير ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وخصوصا الأطفال في قطاع غزة من عدوان آثم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعربوا عن تضامنهم ودعمهم للأشقاء الفلسطينيين ضد آلة القتل للاحتلال الإسرائيلي.
ورفع هؤلاء الأطفال أعلام دولة فلسطين ولوحات وصورا تجسد قوة الشعب الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن أرضه وحقوقه ومقاومته لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
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