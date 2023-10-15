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انطلاق مؤتمر قضايا الأسرة العربية والخليجية في ظل التحول الرقمي اليوم

10/15/2023 11:33:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت، بالتعاون مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين)، المؤتمر الصحافي الثاني للإعلان عن المؤتمر الـ44 المقام تحت شعار «قضايا الأسرة العربية والخليجية في ظل التحول الرقمي» تحت رعاية وزارة الداخلية خلال الفترة من 16-18 أكتوبر 2023، في مسرح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله الجابر بالحرم الجامعي في الشويخ، وحضر المؤتمر الصحافي كل من القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د. يعقوب يوسف الكندري، ورئيس قسم إعداد الدراسات المستقبلية والإستراتيجية بالمركز د.سالم المطوع والمنسق العام للمؤتمر ورئيس المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) والجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي ابتسام راشد القعود.
بداية اعرب القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د. يعقوب الكندري عن سعادته بهذا التعاون بين جامعة الكويت ممثلة بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية والمنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) والجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي لإقامة هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى نشر التوعية المجتمعية بقضايا الأسرة.
وأوضح د.الكندري أن جامعة الكويت ممثلة بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية تحرص دائما على الاهتمام بقضايا الأسرة والمرأة والمجتمع إيمانا منها بدور الأسرة ومعالجة قضايا المجتمع الذي تمثل الأسرة نواة تكوينه، مؤكدا حرص جامعة الكويت ممثلة بالمركز والجهات الراعية والمشاركة من مؤسسات المجتمع المدني على تبني هذه القضايا، وفتح قنوات التواصل مع المؤسسات لكل ما يثري المجتمع ويعالج قضاياه، متطلعا إلى أن يسفر هذا المؤتمر عن توصيات تثري الفرد والمجتمع وتطبق بالمستقبل على أرض الواقع.
وأعلن د.الكندري أن المؤتمر سيتضمن 6 جلسات رئيسية تتناول قضية التحول الرقمي والتكنولوجيا وعلاقتها بالأسرة، علاوة على 21 ورشة عمل يقدمها باحثون ومختصون في المجال، وسيتخلل المؤتمر معرض توعوي على هامش المؤتمر خلال اليومين الأول والثاني بمشاركة جهات ومؤسسات مختلفة.
وبدورها، تقدمت المنسق العام للمؤتمر ورئيس المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) والجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي ابتسام القعود بخالص الشكر لمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية لتبنيها هذا المؤتمر، مبينة حرص منظمة تمكين ومنظمات المجتمع المدني كافة على دراسات الظواهر المجتمعية ومعالجتها عبر مناقشتها في المؤتمرات والورش التدريبية والحملات التوعوية.
وأضافت القعود أن هذا المؤتمر يشمل مشاركات من منظمات المجتمع المدني الخليجية والعربية التي ساهمت طواعية بهذا المؤتمر ومشاركة قصص النجاح باستخدام الرقمية في الأزمات، مؤكدة حرص منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الشباب ومواجهة تحدي الرقمية في الوقت الحالي والاستعداد لأي تحد قادم يمس الفرد والمجتمع.
وفي ختام حديثها تقدمت القعود بخالص الشكر للرعاة والقائمين والمنظمين لهذا المؤتمر، داعية جميع فئات المجتمع للمشاركة فيه، متمنية أن تتوصل توصيات المؤتمر لكل ما هو مفيد للفرد والمجتمع في ظل هذه الشراكة الإستراتيجية بين المنظمة ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية.

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