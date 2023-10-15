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انطلاق أعمال الاجتماع الـ 69 للجنة الفنية العلمية لمجلس وزراء الإسكان العرب

10/15/2023 11:33:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 69 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان العرب على مستوى كبار المسؤولين بمشاركة ممثلي وزارات الإسكان في الدول العربية.
وقالت مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية شهيرة وهبي، في كلمة افتتاحية للاجتماع الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام، ان اللجنة ستناقش الإعداد لمشروع جدول أعمال الاجتماع الـ 88 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب المقرر عقده الأربعاء المقبل.
وأضافت وهبي أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن 22 بندا منها ما يتعلق باستضافة الدول العربية لمؤتمر الإسكان العربي الذي يعقد بمصر العام الماضي ومن المنتظر أن تستضيفه الجزائر عام 2024 وفلسطين عام 2026 بناء على رغبتها وتليها عمان عام 2028.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن العراق عرضت مساعدة فلسطين خلال فترة استعداداتها لاستضافة المؤتمر المزمع عقده عام 2026.
وذكرت أن اللجنة ستناقش أيضا الاحتفال بيوم الإسكان العربي وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية 2030، فضلا عن تقديم الدعم الفني لفلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني ودعم جمهوريتي اليمن والصومال في إعادة الإعمار.

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