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المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب يضع مشروع جدول أعمال الاجتماع الوزاري الـ 39

10/15/2023 11:33:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب في الاجتماع الـ72 مشروع جدول أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقادها في بغداد يوم غد الاثنين.
وذكرت وزارة العدل العراقية في بيان، أن «اجتماع المكتب التنفيذي عقد اليوم بحضور وزير العدل العراقي خالد شواني الذي استهل الاجتماع بكلمة قال فيها إن أعمال هذه الدورة هي بلورة للقرارات التي تصب في مصلحة العمل العربي المشترك، معربا عن أمله في تطور قطاع العدالة وتفعيل آليات تبادل الخبرات في المجالات القانونية والعدلية بين الدول الأعضاء». وأضاف البيان أن المجتمعين قرروا أن تعقد الدورة الـ40 المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الجامعة العربية، ما لم ترد دعوة استضافة من إحدى الدول العربية الأعضاء. وشهدت بغداد توافد عدد من وزراء العدل العرب إلى بغداد منذ يوم أمس لحضور أعمال الدورة الـ39 للمجلس الوزاري الذي يحتضنه العراق للمرة الأولى.

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