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أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية عقدت حلقة نقاشية عن الصحة النفسية وتأثيرها على بيئة العمل

10/15/2023 11:33:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حلقة نقاشية عن الصحة النفسية وتأثيرها على بيئة العمل، وذلك بحضور المحاضرة دينا الوهيب مستشار نفسي تنظيمي تخصص قيادات. وتناولت الحلقة الحديث عن تأثير بيئة العمل على صحة الطلبة والموظفين وأهمية الصحة النفسية، ونظرة عامة حول بيئة العمل وتأثيرها على التحديات النفسية.
وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الجلسة تأتي في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الموافق 2023/10/10.

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