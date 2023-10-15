أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية عقدت حلقة نقاشية عن الصحة النفسية وتأثيرها على بيئة العمل

(MENAFN
- Al-Anbaa) عقدت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حلقة نقاشية عن الصحة النفسية وتأثيرها على بيئة العمل، وذلك بحضور المحاضرة دينا الوهيب مستشار نفسي تنظيمي تخصص قيادات. وتناولت الحلقة الحديث عن تأثير بيئة العمل على صحة الطلبة والموظفين وأهمية الصحة النفسية، ونظرة عامة حول بيئة العمل وتأثيرها على التحديات النفسية.
وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الجلسة تأتي في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الموافق 2023/10/10.
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