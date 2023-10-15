الشؤون تفتتح ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن

الخالدي: الديوانية تقدم العديد من الخدمات لكبار السن في المجتمع وتُوفر مساحة لأهالي المنطقة للحوار والنقاش



احتفلت وزارة الشؤون الاجتماعية بافتتاح ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح.

وقال وكيل «الشؤون» بالإنابة عبدالعزيز المطيري في كلمة له إن هذا الافتتاح يأتي في إطار متابعة وزير الشؤون الاجتماعية لسرعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتقديم كل الخدمات للمناطق الحديثة مثل منطقة صباح الأحمد وغرب عبدالله المبارك وغيرهما من مناطق الكويت.

وأشار إلى أن افتتاح ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن يندرج ضمن خطة الوزارة في تغطية خدماتها لمختلف المناطق. وأضاف أنه تم أيضا افتتاح فرعي 2 و6 لجمعية غرب عبدالله المبارك بحضور المدير المعين مشعل الغريبة وأعضاء مجلس إدارة جمعية صباح الناصر ممثلة برئيسها حسين شبيب متقدما بالشكر لمجلس إدارة الجمعية وحرصه على تقديم الخدمات لأهالي المنطقة.

وأكد أن الوزارة مستمرة في خططها نحو توفير كافة خدماتها في مختلف مناطق البلاد ودعم ورعاية كبار السن، مثمنا جهود قطاع الرعاية الاجتماعية، ولافتا الى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المشروعات والخدمات المتنوعة.

بدوره، أوضح الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي في كلمة مماثلة أن ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن تقدم العديد من الفعاليات والأنشطة لكبار السن من الرجال والنساء.

وأضاف أن الديوانية تقدم العديد من الخدمات لهذه الفئة المهمة في المجتمع وتوفر مساحة لأهالي المنطقة للحوار والنقاش، كما سيكون هناك مشروع للعلاج الطبيعي وتعاون مع مختلف جهات الدولة لتقديم أفضل الخدمات.

وأشار الى أنه سيكون هناك تعاون مع المراكز الحرفية ولقاءات دورية مع أهالي المنطقة للاستماع لمشاكلهم ومعالجتها وتوفير كل ما يلزم لخدمتهم ورعايتهم بأفضل صورة ممكنة.