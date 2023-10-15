التجارة تخالف محلات ذهب في السالمية
التاريخ
10/15/2023 11:33:45 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية على محلات بيع المشغولات الذهبية في منطقة السالمية للتأكد من التزامها بقرارات وقوانين الوزارة.
وقام مفتشو إدارة المعادن الثمينة بتحرير عدة مخالفات لعدد من المحلات وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
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