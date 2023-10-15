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شركاء الخير 14 وصلت جنوب قيرغيزيا

10/15/2023 11:33:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قيرغيزيا ـ ثامر السليم
في إنجاز جديد يجسد ريادة العمل الخيري الكويتي، افتتحت جمعية الصفا الإنسانية قرية الأمل للأرامل ومسجدا ومركز جاسر الجاسر لتحفيظ القرآن الكريم بجنوب قيرغيزيا.
جاء ذلك، ضمن فعاليات رحلة «شركاء الخير 14» المتواصلة التي أطلقتها «الصفا الانسانية» وحطت رحالها أول من أمس بمحافظتي جلال آباد وأوش القيرغيزيتين.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الشايع، في تصريح له عقب افتتاح قرية الأمل للارامل في محافظة جلال آباد بحضور حشد كبير من الأهالي يتقدمهم رئيس اللجنة الدينية في قيرغيزيا ومحافظ جلال آباد، ان القرية ثمرة حملة التبرعات التي أقامتها الجمعية خلال شهر رمضان الماضي وأنجزتها قبل الموعد المحدد، لافتا الى أنها القرية الـ 11 التي تبنيها في قيرغيزيا.
وبين الشايع ان القرية أقيمت على مساحة 25 ألف متر مربع، وتضم 96 بيتا للأرامل، ويحتوي كل بيت على «حوش» وغرفتي نوم وصالة ومطبخ وغرفة تدفئة وحمام، وتضم مسجدا ومستوصفا وملعبا رياضيا ومحلا تجاريا اضافة الى مشغل خياطة لتمكين الأرامل من العمل وتأمين حياة كريمة لأبنائهن.
وأعرب عن سعادته لإنجاز هذه القرية، قائلا:عندما نرى الناس سعداء فإننا نسعد بسعادتهم، والانسان لا يستشعر أهمية سكن هؤلاء الأرامل في البيوت الا لو كان شاهد مدى فقرهن ومعاناتهن من أجل تأمين إيجار غرفة تسكنها كل واحدة منهن وسعيهن لتوفير معيشة ابنائهن، وقبل انشاء القرية تفقدت أحوال أرامل هذه المنطقة لمدة 10 أيام وشاهدت المآسي التي يعانين منها.
وعن افتتاح مركز جاسر الجاسر لتحفيظ القرآن الكريم في قرية بيرديك بمحافظة أوش بحضور جميع أهالي القرية، قال: كنت أراهن على هذا المركز، حيث كان مركزا صغيرا عندما انشأناه العام الماضي ووعدتهم ببناء هذا المركز الكبير، والحمد لله تحقق هذا الإنجاز.
وتابع: انتقلنا لافتتاح المسجد الذي اقيم بتبرع من المساهم الكريم نفسه، ونسأل الله أن يجعله صدقة جارية له في ميزان حسناته.

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