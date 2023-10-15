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زين تسهم بإعداد الكوادر الوطنية في الأمن السيبراني

10/15/2023 11:33:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت «زين» في حفل ختام «هاكاثون الكويت»، أكبر مسابقة في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات على مستوى البلاد، التي استضافها المركز الثقافي بجامعة الكويت بالشدادية، وأطلقتها أكاديمية CODED بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني، وشهدت مشاركة واسعة من المبرمجين والمبرمجات الكويتيين الواعدين الذين أبدعوا في إظهار مهاراتهم التقنية.
وشهد حفل الختام حضور راعي الحفل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونواب مجلس الأمة عبدالعزيز الصقعبي وعبدالوهاب العيسى، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء م.محمد بوعركي، والمدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات د.عمار الحسيني، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية CODED أحمد معرفي، وكبار الحضور والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وأتى دعم زين لهذه المسابقة الأكبر من نوعها كشريك رئيسي استمرارا لجهودها في رفع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، وتشجيعا للمبرمجين الكويتيين الواعدين، ومساهمة منها في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية الرقمية في البلاد، حيث شهدت المسابقة مشاركة كبيرة من قبل المبرمجين، وانتهت بتتويج ثلاث فرق بالمراكز الثلاث الأولى، كما تم تقديم عروض وظيفية في مجال الأمن السيبراني للمشاركين الذين أظهروا مواهب واعدة.
وأطلقت أكاديمية CODED هذه المسابقة استجابة للمبادرة النيابية التي أطلقها أعضاء مجلس الأمة عبدالعزيز الصقعبي وعبدالوهاب العيسى، وتبناها الشيخ طلال الخالد، حيث هدفت إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات والأنظمة الرقمية، واختبار كفاءة الأنظمة الحكومية، وإعداد الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، كما قدمت جوائز نقدية كبيرة للفائزين تشجيعا للمبرمجين الكويتيين.
وتفخر زين بكونها إحدى أبرز الشركاء الاستراتيجيين لأكاديمية CODED على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما أسهم في تخريج الآلاف من التقنيين والمبرمجين الواعدين إلى السوق المحلي عبر العديد من البرامج والمبادرات التي استهدفت مختلف الأعمار.
وترتكز العديد من مبادرات زين بشكل كبير حول قطاعي الشباب والتعليم، حيث يتجه مستقبل الاقتصاد والتعليم بشكل متسارع نحو المجالات الرقمية في السنوات الأخيرة، ولهذا فقد وضعت الشركة تطوير المهارات البرمجية والرقمية لدى الشباب على رأس أولوياتها، حرصا منها على المساهمة في تسليح الجيل القادم من الكفاءات المحلية بالمهارات الرقمية التي تتطلبها أسواق العمل الحديثة، ولعل أهمها مهارات الأمن السيبراني.

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