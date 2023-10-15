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المرزوق السيبراني أحد أهم عوامل التحول الرقمي

10/15/2023 11:33:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بجهود بيت التمويل الكويتي «بيتك»، في دعم المبادرات التي تسهم في تطوير مهارات الكوادر الوطنية المبدعة وزيادة معرفتهم في التكنولوجيا والأمن السيبراني، من خلال شراكة «بيتك» الإستراتيجية لأكبر مسابقة للأمن السيبراني في الكويت «هاكثون الكويت».
جاء ذلك على هامش كلمته في الحفل الختامي لمسابقة «هاكاثون الكويت» في جامعة الكويت، برعاية «بيتك» وبتنظيم من أكاديمية «كودد»، وبالشراكة مع المركز الوطني للأمن السيبراني.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة في «بيتك»، حمد عبدالمحسن المرزوق، خلال تسلمه تكريم «بيتك» من الشيخ طلال الخالد، حرص «بيتك» على دعم المواهب الوطنية في مختلف المجالات لاسيما تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والأمن السيبراني لأهمية ذلك البالغة في تحسين ممارسات استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز حماية الأنظمة والبرامج والشبكات الداخلية والخارجية والبرامج الداخلية للمؤسسات والأفراد في عصر البيانات والمعلومات، معربا عن فخره بأن لدى الكويت شبابا موهوبا ومبدعا في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني، وهو المجال الذي بات متطلبا أساسيا في عمل المؤسسات.
وأشار المرزوق إلى أهمية تعزيز استخدام أحدث التقنيات والتعلم الآلي والأتمتة والذكاء الاصطناعي وتوظيفها بالشكل الأمثل لتعزيز الأمن السيبراني كونه أحد أهم عوامل التمكين لرحلة البنوك نحو التحول الرقمي، مؤكدا الحرص على تبني ممارسات مرنة والامتثال للمعايير التنظيمية والرقابية المحلية والدولية المتعلقة بالأمن السيبراني، بما يحقق المصلحة العامة لحماية المعلومات والبيانات.
كما أكد أهمية تعزيز وعي العملاء بالتعامل مع التحديات والمخاطر السيبرانية، وأمن وحماية المعلومات من الاختراق، ومكافحة عمليات الاحتيال المالي، منوها بنجاح جهود «بيتك» في حملة «لنكن على دراية» للتوعية المصرفية التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.
وشهدت مسابقة «هاكثون الكويت» مشاركة كبيرة من المواهب الشبابية الكويتية حيث شارك فيها 286 متسابقا، توزعوا على 72 فريقا من المتخصصين بالأمن السيبراني. وجرت المسابقة على مدار 12 ساعة، وتم تتويج 13 فائزا ضمن 3 فرق.

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