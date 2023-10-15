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رئيس الإطفاء يحيي اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

10/15/2023 11:33:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتح رئيس قوة الإطفاء الفريق خالد المكراد فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030، والتي أنشئت بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وتتكون من 37 جهة حكومية وغير حكومية.
وبحسب بيان صادر عن قوة الإطفاء العام فإن الاجتماع الثاني للجنة يهدف الى تحقيق الغايات السبع لإطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث، وتركز مهام اللجنة على توحيد عمل مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث وتوحيد الجهود المبذولة لجعل مؤسسات الدولة على أهبة الاستعداد لمواجهتها.
كما ألقى الفريق المكراد كلمة بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يصادف 13 أكتوبر من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989.
ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز ثقافة المجتمعات في الحد من مخاطر الكوارث وتبادل الخبرات، حيث يركز اليوم الدولي العام الحالي على العلاقة المتبادلة بين «الكوارث وعدم المساواة» والتفاوت في الحصول على الخدمات، مثل التمويل والتأمين.
وبعد ذلك، باشر نائب الرئيس لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال البليهيص أجندة الاجتماع الثاني للجنة. وأوضح أن مخرجات وأهداف الاجتماع الأول التي تتلخص في بناء قاعدة صلبة في توحيد جهود مؤسسات الدولة بالتصدي للأزمات والكوارث والمنهجية العلمية المقترحة وغيرها من ركائز تسهل أعمال تضافر جهود مؤسسات الدولة.
كما قام مقرر اللجنة العقيد د.مشاري جابر الفرس بتوضيح الهدف الرئيسي لورشة العمل وهو صياغة الإجراءات العامة لمؤسسات الدولة والخاصة بالتعامل مع جميع أنواع الكوارث والأزمات التي من الممكن أن تؤثر على الكويت والتي أوضحتها مؤسسات الدولة حسب اختصاص كل جهة، بالإضافة الى اعتماد إستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث، حيث ستساهم هذه الإجراءات والاستراتيجيات في تسهيل إجراءات إدارة الأزمات والكوارث بالكويت بشكل عام، وتحقيق غايات إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث بشكل خاص.
المكراد استقبل رئيس شركة المشروعات السياحية
استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد الأحد في مكتبه الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري، بحضور مدير إدارة وقاية محافظة حولي العميد يوسف صعفاك. وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الجانبين والتنسيق لوضع الخطط المشتركة وتطبيق الاشتراطات الوقائية فيما يخص المشاريع الترفيهية التي تعكف الشركة على إنشائها مثل مدينة «ونتر لاند الصباحية» و«ونتر لاند الشعب» وغيرهما من المشاريع القادمة، وذلك لما لهذه الاشتراطات من أهمية ستنعكس ايجابيا على أمن هذه المنشآت وسلامة مرتاديها.

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