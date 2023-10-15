فيصل الحمود تسلم كتابا من الفضلي

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، بمكتبه د. ياسمين الفضلي، والتي قدمت كتابا ذا طابع تعليمي واجتماعي.
تم خلال اللقاء الحديث حول موضوع الكتاب، حيث ثمن الشيخ فيصل الحمود ما تم تناوله من معلومات قيمة ودراسات مفيدة، فضلا عن الجهد المبذول في الخروج بها على هذا النحو، شاكرا لها هذا الإهداء الذي هو محل تقدير.
وفي ختام اللقاء، تقدمت د. ياسمين بالشكر والتقدير للشيخ فيصل الحمود لحفاوة الاستقبال ولتشجيعه الدائم للشباب وحثهم على تقديم المزيد من العطاءات الانجازات.
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