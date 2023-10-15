Monday, 16 October 2023 07:29 GMT

الكويت التقنية استضافت مسابقة البرمجة للطلبة

10/15/2023 11:33:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت كلية الكويت التقنية مسابقة الكويت الحادية عشرة في البرمجة لطلاب الجامعات والكليات KCPC» 2023» خلال الفترة بين 5 و7 أكتوبر، وتعتبر المسابقة منصة للطلبة المشاركين لإبراز مهاراتهم في البرمجة وتطوير الحلول التقنية وتعزيز الإبداع لحل المشاكل.
وخلال كلمته التي ألقاها رئيس مجلس الأمناء مشاري أيمن بودي، قال إن مسابقة البرمجة تعزز التعلم الفاعل والتفاعلي، حيث يتعين على الطلبة المشاركين تطبيق ما تعلموه بشكل عملي ويستطيعون من خلال خوض تلك المسابقات بناء الثقة بقدراتهم في مجال البرمجة وتطوير البرمجيات والعمل بروح الفريق.
وأشار بودي إلى ان مثل هذه المسابقات لها تأثير إيجابي في توسيع دائرة المعرفة والتجربة، كما تمكن الطلاب والمهتمين من التعرف على تقنيات وأدوات جديدة واستكشاف مجالات مختلفة في علوم الحاسوب وتحفز على التنافس والسعي نحو التميز بشكل إيجابي وبناء صداقات وعلاقات مع الطلبة المشاركين الآخرين.
بدوره، أكد رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأنظمة في كلية الكويت التقنية د.يوسف الرضوي أن مشاركة الطلبة في مثل هذه المسابقات تطبيق عملي للمواد التي يدرسونها خلال رحلتهم العلمية، كما أنها تبرز قدرات المتسابقين في استخدام لغات البرمجة المختلفة لمجاراة التطور التكنولوجي.
وشهدت المسابقة إقبالا كبيرا من مشاركي الجامعات الخاصة وجامعة الكويت وبلغ عدد المشاركين نحو 130 طالبا، بحضور أكثر من 150 شخصا، ومن ضمن الحضور مدير الجامعة العربية المفتوحة بالكويت المكلف د.محمد سيد، وهو أيضا رئيس اللجنة المشرفة والتوجيهية للمسابقة والراعي الرسمي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS.
وجاءت نتيجة المسابقة بفوز وتأهل الفرق للمسابقة الإقليمية كالآتي: المركز الأول - جامعة الكويت، والمركز الثاني - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والمركز الثالث - جامعة الكويت مجددا.
وحصلت ktech على المركز الـ14 من أصل 44 فريقا، وتمت دعوة الفريق المكون من ثلاثة طلاب وهم: حمد الحسيني، سيد علي هاشم، سعود الحطاب، بإشراف المدربين: رشا الشلبي، وأحلام موسى وأنس نجعة، للمشاركة في المسابقة الإقليمية والتي ستقام في شرم الشيخ الشهر المقبل.

MENAFN15102023000130011022ID1107244261

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث