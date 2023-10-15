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بنك الائتمان تقليص مراحل صرف الدفعات إلى 7 تسهيلا على المواطنين

10/15/2023 11:33:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المدير العام لبنك الائتمان الكويتي بالتكليف خليفة ادهيم الفاضل بعد اجتماعه مع المسؤولين في الإدارة الهندسية ومركز نظم المعلومات تقليص مراحل صرف الدفعات. وقال الفاضل إن مراحل صرف الدفعات سابقا كانت تمر بتسع مراحل، تم تقليصها إلى سبع، حيث تمت زيادة قيمة الدفعة في كل مرحلة من مراحل صرف الدفعات الجديدة، ما يسهل على المواطن في صرف الدفعات.
هذا، وتؤكد إدارة البنك حرصها الدائم على خدمة المواطنين وتلبية متطلباتهم بأبسط وأيسر السبل.

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