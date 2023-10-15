بنك الائتمان تقليص مراحل صرف الدفعات إلى 7 تسهيلا على المواطنين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن المدير العام لبنك الائتمان الكويتي بالتكليف خليفة ادهيم الفاضل بعد اجتماعه مع المسؤولين في الإدارة الهندسية ومركز نظم المعلومات تقليص مراحل صرف الدفعات. وقال الفاضل إن مراحل صرف الدفعات سابقا كانت تمر بتسع مراحل، تم تقليصها إلى سبع، حيث تمت زيادة قيمة الدفعة في كل مرحلة من مراحل صرف الدفعات الجديدة، ما يسهل على المواطن في صرف الدفعات.
هذا، وتؤكد إدارة البنك حرصها الدائم على خدمة المواطنين وتلبية متطلباتهم بأبسط وأيسر السبل.
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