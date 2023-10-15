بالفيديو السفيرة البريطانية ملتزمون بمواجهة تحديات الأمن السيبراني



الظفيري: الثغرات الأمنية بالرقمنة قد تحدث كوارث هائلة بوعركي: جعل الكويت أكثر أمناً بمواجهة الفضاء السيبراني



آلاء خليفة

عقدت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت مؤتمر «التعليم والبحث العلمي الخامس في مجال الأمن السيبراني» تحت رعاية رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء م.محمد بوعركي لبحث برامج وتقنيات منظومة الأمن السيبراني وتطوير الفضاء السيبراني في الكويت، وذلك بالشراكة مع المركز والسفارة البريطانية في البلاد وجامعة الكويت وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشبكة العلوم والابتكار في المملكة المتحدة.

حيث كان افتتاح فعاليات المؤتمر صباح امس الأحد في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، والذي يتضمن العديد من المحاضرات والأبحاث والحلقات النقاشية المتخصصة لنخبة من المختصين من بريطانيا والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، قال مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر إن كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت تسعى لتنمي لدى طلبتها الخلفية التكنولوجية والمهارات اللازمة لسوق العمل المتطور بما في ذلك المعرفة العلمية في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف الظفيري: «اننا نعيش في عالم يتزايد فيه التكامل نحو الرقمنة وما يتبعها من عواقب في الثغرات الأمنية التي قد تحدث أزمات طفيفة أو كوارث هائلة قد تؤثر على حياة البشرية».

ولفت إلى أن المؤسسات التعليمية تحمل على عاتقها مسؤولية التفاعل مع هذه التطورات والتصدي الفاعل لمواجهة التحديات في وقت يأتي هذا المؤتمر دليلا على التزام جامعة الكويت بمسؤوليتها العلمية.

بدورها، قالت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس إنه التعاون الخامس بين الكويت وبريطانيا في تنظيم مؤتمر الأمن السيبراني الذي يعتبر استمرارا للتعاون المشترك بشأن أمن نقل المعلومات والتكنولوجيا واستكمالا للعلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأضافت السفيرة لويس ان المؤتمر يعبر عن التزام بريطانيا نحو شركائها، لاسيما الكويت في مواجهة تحديات الأمن السيبراني وتطوراته، مشيرة إلى ضرورة الاستثمار في الكوادر البشرية ليشكلوا دروعا مانعة للحكومات والدول في هذا المجال الحيوي والمهم.

من جانبه، أكد رئيس مركز الأمن الوطني للأمن السيبراني اللواء م.محمد بوعركي في كلمته حرص الكويت على مواكبة التطور العلمي العالمي في دعم البحوث وتطوير الحلول والتقنيات لمنظومة الأمن السيبراني في شتى المجالات بهدف خلق بيئة معلوماتية آمنة للجميع في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وأوضح بوعركي أن المؤتمر استمرار لمسيرة التعاون المشترك وتطلعات النظام التعليمي وتطوير قدراته البحثية باعتباره نقطة تحول في إطار الجهود المبذولة لإنشاء وتنفيذ برامج أكاديمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني بما يسهم في تحقيق تطلعات الكويت في تطوير الفضاء السيبراني.

وأشار إلى أن «مشاركتنا تأتي إدراكا بأهمية جعل الكويت أكثر تطورا وأمنا في مواجهة مخاطر هذا الفضاء وأولى هذه الخطوات تتمثل في الاستثمار بتعليم وتطوير مهارات الأمن السيبراني والبحث العلمي».

من جهته، قال رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.خالد البقاعين في كلمته إن الأمن السيبراني لا يقتصر على حماية البيانات فقط بل يتضمن الحماية الاقتصادية والمعلومات الشخصية وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي والإدماج التكنولوجي.

وأضاف البقاعين ان مهمة هذا المجال أصبحت تتمثل في توفير الأمن للمستقبل الرقمي في وقت يعتبر المؤتمر شهادة التزام جماعية لتحقيق هذا الهدف عبر الالتزام بالركائز الأساسية للمؤتمر.

وذكر أن التعاون سواء كان دوليا أو جغرافيا أو تنظيميا وقطاعيا يشكل الأساس للتصدي للتهديدات السيبرانية واكتشاف المخاطر المتوقعة والابتكار في استكشاف التقنيات الجديدة لمواجهة تلك التحديات.

ولفت إلى أن الكويت اتخذت خطوة مهمة لتعزيز هذا المجال من خلال إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني لتنظيم الفضاء الرقمي بشكل فاعل ولتسخير التكنولوجيا وتأهيل الأجيال القادمة.