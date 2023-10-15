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بالفيديو العدواني 8 آلاف إعاقة بصرية في الكويت ودمج ذوي الإعاقة الحقيقي يكون تدريجيا

10/15/2023 11:33:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف ممثل قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في مكتبة الكويت الوطنية عبدالرحمن العدواني ان القسم يشارك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لـ «العصا البيضاء» الذي يقام سنويا على مستوى العالم يوم 15 من أكتوبر، مشيرا إلى ان قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في المكتبة الوطنية اراد ان يحتفل هذا العام مع ذوي الإعاقة البصرية وتأكيدا لمسؤوليته الاجتماعية عبر مشاركة ذوي الاعاقة البصرية بهذه المناسبة المعبرة وهي اطلاق «العصا البيضاء» ذات المعاني الانسانية العاملة على توفير السلامة والمحبة ونقاء القلب.
وأضاف العدواني في تصريح خاص لـ«الأنباء» على هامش الاحتفال ان اعداد ذوي الاعاقة في الكويت لامست الـ 56 ألف معاق منهم ما يقارب الـ 8 آلاف اعاقة بصرية، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود على مستوى الدولة لبلوغ الهدف الذي نسعى جميعا لبلوغه لاسيما في مجال الدمج والتدرج في عملية الدمج، حيث ان لكل إعاقة أساليبها ويجب أن يعمل الجميع على تحضير البيئة المناسبة للدمج ليس فقط التعليمي بل بجميع الجوانب الحياتية.
بدوره، قال مدير ادارة نظم المعلومات في المكتبة الوطنية نصار صالح: من اهدافنا العمل على المساهمة بالدمج الاجتماعي بين ذوي الاعاقة والفئات الاخرى ولاسيما في مجال توفير سبل القراءة لهم، الى جانب هدف آخر وهو انشاء قاعدة بيانات ومعلومات للباحثين والعلماء من ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرص لجميع مبدعي ذوي الإعاقة في المشاركة بكافة الانشطة.

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