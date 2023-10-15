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المطيري الشؤون مستمرة في توفير أفضل الخدمات لرعاية كبار السن

10/15/2023 11:33:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، وبحضور وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري، تم أول من أمس افتتاح ديوانية كبار السن في منطقة غرب عبدالله المبارك.
وقال المطيري في تصريح صحافي إن ذلك يأتي في إطار متابعة وزير الشؤون لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتقديم مختلف الخدمات للمناطق الحديثة مثل منطقتي صباح الأحمد السكنية وغرب عبدالله المبارك وغيرهما، مشيرا إلى أن افتتاح الديوانية يندرج ضمن خطة الوزارة في تغطية خدماتها لمختلف المناطق، كما تم أيضا افتتاح فرع 2 وفرع 6 لجمعية غرب عبدالله المبارك متقدما بالشكر لمجلس إدارة الجمعية وحرصهم على تقديم الخدمات لأهالي المنطقة.
وأضاف: وزارة الشؤون مستمرة في خططها نحو توفير خدماتها بمختلف مناطق البلاد لدعم ورعاية كبار السن، مثمنا جهود قطاع الرعاية الاجتماعية، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المشروعات والخدمات المتنوعة.
بدوره، ذكر الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي أن ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن تقدم العديد من الفعاليات والأنشطة للمسنين من الرجال والنساء، وتوفر مساحة لأهالي المنطقة للحوار والنقاش، كما سيكون هناك مشروع للعلاج الطبيعي وتعاون مع مختلف جهات الدولة لتقديم أفضل الخدمات لتلك الفئة العزيزة علينا.
ولفت الخالدي إلى أنه سيكون هناك تعاون مع المراكز الحرفية ولقاءات دورية مع أهالي المنطقة للاستماع لمشاكلهم ومعالجتها وتوفير كل ما يلزم لخدمتهم ورعايتهم بأفضل صورة ممكنة.

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