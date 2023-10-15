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الأشغال تنتظر موافقات المحاسبة لترسية 11 مجموعة من الأجهزة لـ مركز الفحوصات

10/15/2023 11:33:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، إن المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال العامة يسعى لمواكبة أحدث ما تم التوصل إليه من أجهزة ومعدات لضمان جودة المواد المستخدمة في المشاريع، مشيرة إلى انه تمت ترسية 11 مجموعة من الأجهزة والمعدات الجديدة وبانتظار الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، وجار دراسة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لما تبقى من أجهزة ومعدات.

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