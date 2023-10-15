الأشغال تنتظر موافقات المحاسبة لترسية 11 مجموعة من الأجهزة لـ مركز الفحوصات

الأشغال تنتظر موافقات المحاسبة لترسية 11 مجموعة من الأجهزة لـ مركز الفحوصات
التاريخ
10/15/2023 11:33:44 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، إن المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال العامة يسعى لمواكبة أحدث ما تم التوصل إليه من أجهزة ومعدات لضمان جودة المواد المستخدمة في المشاريع، مشيرة إلى انه تمت ترسية 11 مجموعة من الأجهزة والمعدات الجديدة وبانتظار الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، وجار دراسة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لما تبقى من أجهزة ومعدات.
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