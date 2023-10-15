مجلس القضاء يقبل تعيين 123 باحثا قانونيا وكلاء نيابة
التاريخ
10/15/2023 11:33:44 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأخير على قبول تعيين 123 باحثا قانونيا وكلاء نيابة بينهم عدد من الإناث.
هذا، وسيتم تدريب المقبولين في معهد القضاء للدراسات القضائية لمباشرتهم العمل بوظيفة وكيل نيابة «ج».
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