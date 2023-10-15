Monday, 16 October 2023 07:28 GMT

مجلس القضاء يقبل تعيين 123 باحثا قانونيا وكلاء نيابة

10/15/2023 11:33:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأخير على قبول تعيين 123 باحثا قانونيا وكلاء نيابة بينهم عدد من الإناث.
هذا، وسيتم تدريب المقبولين في معهد القضاء للدراسات القضائية لمباشرتهم العمل بوظيفة وكيل نيابة ‏«ج».

MENAFN15102023000130011022ID1107244255

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث