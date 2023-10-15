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دعم كويتي للمعلمة الفلسطينية أريج قنن وقضيتها العادلة

10/15/2023 11:33:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار الدور القومي والإنساني الداعم للقضية الفلسطينية الوطنية، حرصت غادة العتيبي من الفريق التطوعي النسائي بجمعية الرسالة على زيارة المعلمة الفلسطينية أريج قنن التي فقدت جميع أفراد عائلتها اثر العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة. وحرصت العتيبي على دعم المعلمة الفلسطينية والشد على أزرها والتأكيد على ان جميع الشعب الكويتي يقف الى جانب القضية الفلسطينية عموما وإلى جوارها هي على وجه الخصوص. وشددت العتيبي على أن دور الجمعية يأتي من منطلق حرصها على دعم القضية الفلسطينية وتأكيدا على ضرورة الاصطفاف إلى جوار المعلمة أريج قنن في هذه الظروف الصعبة.
بدورها، أشادت المعلمة أريج قنن بالزيارة، واعتبرت أنها ليست بغريبة على الشعب الكويتي بجميع أطيافه، والذي حرص منذ اليوم الأول على دعمها، كما ثمنت زيارة ممثلة الفريق التطوعي النسائي بالجمعية غادة العتيبي، والتي جاءت لتخفف عنها آثار ما مر بها.

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