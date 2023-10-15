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بالفيديو وكيل الحرس تقديم كل الدعم لذوي الهمم

10/15/2023 11:33:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، شهد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي، والرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله، بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت جيمس هولتسنايدر مباراة التحدي لرياضة المبارزة لذوي الهمم، والتي أقيمت في نادي ضباط الحرس الوطني بين المصنف العالمي الكويتي طارق القلاف والمصنف الأميركي ريك سواقر.
ونقل وكيل الحرس الوطني إلى الحضور تحيات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، مؤكدا أن إقامة هذه المباراة تأتي انطلاقا من الدور المجتمعي للحرس الوطني، وتأكيدا على دعمه لفئة ذوي الهمم العزيزة على قلوبنا. ووجه الشكر لكل من ساهم في إقامة مباراة التحدي وحرص على إخراجها بالصورة المشرفة.
وكانت المباراة قد انتهت بفوز البطل العالمي طارق القلاف على الأميركي ريك سواقر بنتيجة 15/13.
حضر المباراة نائب المدير العام للرياضة للجميع حامد علي الهزيم، ورئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة أميرة حيدر الحسن، ورئيس مكتب التعاون العسكري بالسفارة الأميركية العقيد لامونت جوبيك.

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