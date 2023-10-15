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رئيس الأركان بحث مع قائد قوات درع الجزيرة التعاون العسكري

10/15/2023 11:33:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م. د.غازي حسن الشمري في مكتبه قائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن عبدالعزيز أحمد البلوي وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
حضر اللقاء مساعد آمر القوة البرية العميد الركن عبدالله علي الجبعة.

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