رئيس الأركان بحث مع قائد قوات درع الجزيرة التعاون العسكري

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م. د.غازي حسن الشمري في مكتبه قائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن عبدالعزيز أحمد البلوي وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
حضر اللقاء مساعد آمر القوة البرية العميد الركن عبدالله علي الجبعة.
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